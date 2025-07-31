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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Массированный удар по Киеву: возросло количество погибших, среди них шестилетний ребенок

Уже службы подтверждают шесть погибших. Из них четверо в Святошинском районе, двое — в Соломенском.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия атаки на Киев 31 августа

Последствия атаки на Киев 31 августа

В Киеве в результате российского удара дронами и ракетами количество погибших увеличилось до шести.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

«Сейчас уже службы подтверждают шесть погибших. Из них четверо в Святошинском районе, двое — в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет», — отметил он.

Продолжается спасательная операция.

Спасательная операция продолжается

Спасательная операция продолжается

Напомним, всего по Киеву есть последствия российской комбинированной атаки на более 27 локациях.

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