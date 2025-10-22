- Дата публикации
Массированный удар по Киеву: власти сообщили о последствиях и погибших
В нескольких районах столицы повреждены жилые многоэтажки: произошло возгорание и разрушение.
Ночью и утром 22 октября российская армия атакует Киев. В нескольких районах фиксируют попадания. По меньшей мере, два человека погибли.
Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко.
«Количество погибших в столице возросло до двух», — подчеркнул руководитель городской военной администрации.
По данным городского головы, последствия фиксируют в Днепровском, Печерском и Дарницком районах. По состоянию на 07:30 в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.
Днепровский район:
повреждено помещение одного из медучреждений, в нем вылетела часть окон.
попадания обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб 1 человек и людей 10 спасены;
по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без дальнейшего возгорания;
взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.
Печерский район:
падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.
Дарницкий район:
попадания обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара.
также попадание в 17-этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.
попадания обломков в нежилое здание, пострадала женщина, медики оказывают ей помощь на месте.
обломки БпЛА упали на здание общежития, экстренные службы направляются на место.
зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. Произошло воспламенение и частичное разрушение 3 и 2 этажей. Двое пострадавших, в том числе ребенок.
Соломенский район
попадания обломков на территорию гаражного кооператива.
обломки упали на гараже. Пожарные и спасатели направляются на место.
Напомним, с полуночи в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угроз ракет и беспилотников. В столице и ночью, и с утра раздавались мощные взрывы. Власти призвали киевлян не покидать укрытий.
По данным властей, по состоянию на 08:00 в Киеве погибли два человека. Кроме того, пять человек получили травмы. Среди них ребенок, которому два года.