ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
14k
Время на прочтение
2 мин

Массированный удар по Киеву: власти сообщили о последствиях и погибших

В нескольких районах столицы повреждены жилые многоэтажки: произошло возгорание и разрушение.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев.

Атака на Киев. / © Getty Images

Ночью и утром 22 октября российская армия атакует Киев. В нескольких районах фиксируют попадания. По меньшей мере, два человека погибли.

Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Количество погибших в столице возросло до двух», — подчеркнул руководитель городской военной администрации.

По данным городского головы, последствия фиксируют в Днепровском, Печерском и Дарницком районах. По состоянию на 07:30 в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.

Днепровский район:

  • повреждено помещение одного из медучреждений, в нем вылетела часть окон.

  • попадания обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб 1 человек и людей 10 спасены;

  • по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без дальнейшего возгорания;

  • взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Печерский район:

  • падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.

Дарницкий район:

  • попадания обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара.

  • также попадание в 17-этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.

  • попадания обломков в нежилое здание, пострадала женщина, медики оказывают ей помощь на месте.

  • обломки БпЛА упали на здание общежития, экстренные службы направляются на место.

  • зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. Произошло воспламенение и частичное разрушение 3 и 2 этажей. Двое пострадавших, в том числе ребенок.

Соломенский район

  • попадания обломков на территорию гаражного кооператива.

  • обломки упали на гараже. Пожарные и спасатели направляются на место.

Напомним, с полуночи в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угроз ракет и беспилотников. В столице и ночью, и с утра раздавались мощные взрывы. Власти призвали киевлян не покидать укрытий.

По данным властей, по состоянию на 08:00 в Киеве погибли два человека. Кроме того, пять человек получили травмы. Среди них ребенок, которому два года.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
14k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie