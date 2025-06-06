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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1318
Время на прочтение
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Массированный удар по Киеву: власти назвали количество погибших

Под обстрелы в Киеве попали кареты скорой помощи. Медики не пострадали.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев.

Атака на Киев. / © Укрінформ

Ночью 6 июня в Киеве во время комбинированной атаки баллистикой и ударными БПЛА погибли три человека.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"По уточненным данным, в результате вражеской атаки минувшей ночью, погибли три человека. Все — в Соломенском районе", - подчеркнул мэр.

В настоящее время в стационарах находятся 17 пострадавших, а восемь получают помощь амбулаторно.

Кроме того, по словам Кличко, во время атаки повреждения получили три автомобиля скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Автомобили иссечены обломками и стеклом. Персонал не пострадал, добавил мэр.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, во время массированной атаки на Киев погибли трое спасателей. Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный погибли, выполняя свой долг — ликвидируя последствия очередного безжалостного удара врага.

Напомним, ночью 6 июня Киев подвергся комбинированной атаке баллистике и вражеским ударным БпЛА. Из-за атаки РФ в столице частично не работает метро. Повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница»-«Левобережная» красной ветки.

Кроме того, была повреждена железнодорожная инфраструктура Киевской области. Поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов без остановки на станции Выдубичи.

Дата публикации
Количество просмотров
1318
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