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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Массированный удар по Киеву: в больницах около пяти пациентов в тяжелом состоянии — их оперируют

В общей сложности, в Киевскую городскую клиническую больницу №12 доставлены 28 пациентов — только взрослые, пострадавших детей доставляют в другую больницу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Врачи сейчас оперируют пострадавших

Врачи сейчас оперируют пострадавших / © Associated Press

В Киеве в больнице пока около пяти пациентов в тяжелом состоянии из-за атаки РФ — их оперируют.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил Дубров Сергей, директор Киевской городской клинической больницы №12.

По словам Дуброва, у оперирующихся пациентов тяжелые повреждения внутренних органов, брюшной полости, конечностей, головы.

«В общей сложности, в больницу доставлены 28 пациентов — только взрослые, пострадавших детей доставляют в другую больницу», — отметил он.

Напомним, в Киеве в результате российского удара дронами и ракетами количество погибших увеличилось до шести. Среди них — шестилетний ребенок. Пострадавших — более 80.

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