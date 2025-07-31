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- Киев
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Массированный удар по Киеву: в больницах около пяти пациентов в тяжелом состоянии — их оперируют
В общей сложности, в Киевскую городскую клиническую больницу №12 доставлены 28 пациентов — только взрослые, пострадавших детей доставляют в другую больницу.
В Киеве в больнице пока около пяти пациентов в тяжелом состоянии из-за атаки РФ — их оперируют.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил Дубров Сергей, директор Киевской городской клинической больницы №12.
По словам Дуброва, у оперирующихся пациентов тяжелые повреждения внутренних органов, брюшной полости, конечностей, головы.
«В общей сложности, в больницу доставлены 28 пациентов — только взрослые, пострадавших детей доставляют в другую больницу», — отметил он.
Напомним, в Киеве в результате российского удара дронами и ракетами количество погибших увеличилось до шести. Среди них — шестилетний ребенок. Пострадавших — более 80.