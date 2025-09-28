- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1112
- Время на прочтение
- 2 мин
Массированный удар по Киеву: появились фото последствий и новые детали
Из-за обстрела Киева повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Есть жертвы среди гражданского населения.
Ночью 28 сентября россияне массово обстреляли Киев. Разрушения, пострадавших и погибших фиксируют в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.
Об этом сообщает ГСЧС.
Последствия обстрела Киева
Как сообщили в ГСЧС, в Соломенском районе попадания пришлось в пятиэтажное здание. Там из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Трех человек удалось спасти, один человек травмирован.
«Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека», — акцентировали в Службе.
Среди прочего – возгорание двухэтажного нежилого сооружения. В больницу попал мужчина. Пожар ликвидирован.
"По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс", - отметили в ГСЧС.
Другие районы:
Голосеевский — россияне попали в частный жилой дом, произошло частичное разрушение крыши и стены здания, без пожара. По другому адресу есть повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар был ликвидирован, без пострадавших.
Святошинский - зафиксировано падение обломков на открытую территорию;
Днепровский — горели два припаркованных автомобиля, пожар ликвидирован. Без пострадавших.
Дарницкий — в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
Напомним, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами . К сожалению, есть жертвы.
«По предварительной информации, известно о гибели женщины в результате атаки на жилой дом в Соломенском районе. Информация уточняется», — написал глава Киевской ОВ Тимур Ткаченко.
Позже стало известно о трех погибших в результате атаки. Среди них – 12-летняя девочка.