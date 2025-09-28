Массированный удар по Киеву: появились фото последствий и новые детали

Обстрел Киева 28 сентября

Реклама

Ночью 28 сентября россияне массово обстреляли Киев. Разрушения, пострадавших и погибших фиксируют в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Об этом сообщает ГСЧС.

Последствия обстрела Киева

Как сообщили в ГСЧС, в Соломенском районе попадания пришлось в пятиэтажное здание. Там из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Трех человек удалось спасти, один человек травмирован.

Реклама

«Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека», — акцентировали в Службе.

Среди прочего – возгорание двухэтажного нежилого сооружения. В больницу попал мужчина. Пожар ликвидирован.

"По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс", - отметили в ГСЧС.

Другие районы:

Реклама

Голосеевский — россияне попали в частный жилой дом, произошло частичное разрушение крыши и стены здания, без пожара. По другому адресу есть повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар был ликвидирован, без пострадавших.

Святошинский - зафиксировано падение обломков на открытую территорию;

Днепровский — горели два припаркованных автомобиля, пожар ликвидирован. Без пострадавших.

Дарницкий — в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

Напомним, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами . К сожалению, есть жертвы.

«По предварительной информации, известно о гибели женщины в результате атаки на жилой дом в Соломенском районе. Информация уточняется», — написал глава Киевской ОВ Тимур Ткаченко.

Позже стало известно о трех погибших в результате атаки. Среди них – 12-летняя девочка.