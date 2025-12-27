Массированный удар по Киеву: попадание в многоэтажки и общежитие, горят дома и автомобили

Атака на Киев 27 декабря.

Дополнено новыми материалами

Во время массированной атаки на Киев в нескольких районах произошло возгорание многоэтажек и частных жилых домов. В результате падения обломков пылают автомобили.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«В Дарницком районе обломки попали в 24-этажное здание. Пылает на верхнем этаже», — проинформировал городской голова.

Известно, что из-за атаки разрушены 24-й и технический этажи. Пострадавших пока нет. Кроме того, сообщил Кличко, возник пожар на верхних этажах в соседнем доме.

Из-за российской атаки в Дарницком районе также произошло возгорание нескольких частных домов. По словам Кличко, существует угроза распространения огня на дом престарелых. Из этого заведения спасатели эвакуировали десять человек.

Впоследствии мэр добавил, что в Днепровском районе возник пожар в 18-этажном доме. Здесь продолжаются поисково-спасательные работы, потому что под завалами может быть человек.

«В Днепровском районе, где БпЛА попал в 18-этажное здание, пожар на третьем этаже. На пятом этаже под завалами может быть человек», — сообщил Кличко.

По словам городского головы, в Днепровском районе произошло попадание в ДЭПО.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в целом последствия фиксируют на локациях в семи районах столицы. Кроме домов, горят автомобили, поврежден гаражный кооператив, выбиты окна.

В Соломенском районе россияне ударили по общежитию одного из вузов на уровне 9-го этажа. В Деснянском районе повреждена 9-этажка на уровне первого этажа, а в Шевченковском — возник пожар на 10 этаже жилого дома.

«В настоящее время известно о восьми пострадавших, среди них ребенок 16 лет», — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, этой ночью Россия совершила массированную ракетную атаку на Киев. В частности, город атаковали баллистические и крылатые ракеты. В ряде районов столицы после атаки исчез свет, отопление и начались перебои со снабжением водой.

Утром, около 08:00, в Киеве снова раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами, также была угроза беспилотников.