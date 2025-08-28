Патрульная полиция Ктева / © autotheme.info

В ночь на четверг, 28 августа, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате в столице перекрыто движение рядом улиц.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram.

Движение транспорта перекрыто:

Харьковское шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);

улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);

улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича).

по улице Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).

Патрульная полиция Киева просит учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, после удара РФ из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под завалами еще остаются люди. Известно по меньшей мере о восьми погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация.