Массированный удар по Киеву: перекрыто движение рядом улиц — список
Движение транспорта перекрыто на четырех локациях, Патрульная полиция Киева просит учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
В ночь на четверг, 28 августа, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате в столице перекрыто движение рядом улиц.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram.
Движение транспорта перекрыто:
Харьковское шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича).
по улице Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).
Патрульная полиция Киева просит учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, после удара РФ из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под завалами еще остаются люди. Известно по меньшей мере о восьми погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация.