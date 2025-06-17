Массированный удар по Киеву: Клименко сообщил первые детали

Атака на Киев 17 июня. / © Associated Press

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Ночью против 17 июня под российской ракетно-дроновой атакой оказались 27 локаций в разных районах Киева. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизнь", - подчеркнул глава МВД.

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По его словам, в столице количество погибших возросло до 14 человек, а 44 человека ранены. Кроме того, шесть человек травмированы Одесской области, а по одному человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях.

Клименко также добавил, что спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов.

Напомним, во время ночного массированного удара в Киеве на Соломенке атакованы две многоэтажки .

Кроме того, на рассвете беспилотник влетел в многоэтажку на Позняках в Дарницком районе Киева.

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Дата публикации 08:56, 17.06.25 Количество просмотров 273 Беспилотник РФ попал в многоэтажку в Киеве: жуткое видео