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- Киев
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Массированный удар по Киеву: Клименко сообщил первые детали
По состоянию на утро известно о 14 погибших жителях столицы.
Ночью против 17 июня под российской ракетно-дроновой атакой оказались 27 локаций в разных районах Киева. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизнь", - подчеркнул глава МВД.
По его словам, в столице количество погибших возросло до 14 человек, а 44 человека ранены. Кроме того, шесть человек травмированы Одесской области, а по одному человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях.
Клименко также добавил, что спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов.
Напомним, во время ночного массированного удара в Киеве на Соломенке атакованы две многоэтажки .
Кроме того, на рассвете беспилотник влетел в многоэтажку на Позняках в Дарницком районе Киева.