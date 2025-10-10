Последствия атаки по Киевщине

В ночь на пятницу, 10 октября, враг совершил массированную комбинированную атаку ракетами разных типов и ударными дронами по Киевщине.

О последствиях вражеского удара сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

«Под ударом — энергетическая инфраструктура. Их цель — оставить нас в темноте, без воды и тепла. В настоящее время в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. Каждый из них снабжен всем необходимым для помощи населению.

«Переводим объекты критической и социальной инфраструктуры на генераторы. Вместе со спасателями, полицией, местными властями и всеми службами координируем работу, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник.

Больше всего пострадали Бровары

Также в результате вражеской атаки в Броварах повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены. В многоэтажках из-за взрывной волны иссечены фасады и выбиты окна.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Пункты несокрушимости в Броварах

«Внимание! С 9:00 в помещении „ТепЛицы“ (Бровары, Независимости, 4) можно воспользоваться свободным wi-fi интернетом», — сообщает городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

Экстренные графики аварийных отключений

ДТЭК сообщает, что в Киевской области ввели экстренные графики аварийных отключений.

Графики отключений

Напомним, в течение ночи российская армия совершала массированную атаку на Киев и область. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть и проблемы с водоснабжением.