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- Киев
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Массированный удар баллистикой по Киеву: в России сделали циничное заявление — что там сказали
Страна-агрессорка оправдывает удары по гражданским объектам в Киеве.
В ночь на 19 июля Россия массированно атаковала баллистическими ракетами Киев и область. Под прицелом находилась гражданская инфраструктура, однако в России цинично заявили о поражении целей ВПК.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на заявление враждебного Минобороны.
Там заявили, что российские военные вроде бы атаковали только предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области, но во время атаки пострадали мирные жители.
«ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный», — цинично заявили в оборонном ведомстве страны-агрессорки.
Кроме того, россияне признали, что снова нанесли удар по терминалу «Новой почты», оправдывая удар тем, что там якобы хранятся товары двойного значения.
Атак РФ по Киеву — последние новости
Напомним, Россия ночью 19 июля нанесла мощный удар по Киеву и области. В столице, по обновленным данным, погиб один человек, еще не менее 16 получили ранения разной степени тяжести.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев этой ночью пережил одну из самых массированных баллистических атак. В столице на трех локациях спасатели продолжают ликвидацию последствий удара. Привлечены около 600 спасателей.