Атака на Киев 19 июля / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

В ночь на 19 июля Россия массированно атаковала баллистическими ракетами Киев и область. Под прицелом находилась гражданская инфраструктура, однако в России цинично заявили о поражении целей ВПК.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на заявление враждебного Минобороны.

Там заявили, что российские военные вроде бы атаковали только предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области, но во время атаки пострадали мирные жители.

Реклама

«ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный», — цинично заявили в оборонном ведомстве страны-агрессорки.

Кроме того, россияне признали, что снова нанесли удар по терминалу «Новой почты», оправдывая удар тем, что там якобы хранятся товары двойного значения.

Атак РФ по Киеву — последние новости

Напомним, Россия ночью 19 июля нанесла мощный удар по Киеву и области. В столице, по обновленным данным, погиб один человек, еще не менее 16 получили ранения разной степени тяжести.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев этой ночью пережил одну из самых массированных баллистических атак. В столице на трех локациях спасатели продолжают ликвидацию последствий удара. Привлечены около 600 спасателей.

Реклама

Новости партнеров