Массированный обстрел Киева: власти рассказали о последствиях

РФ атакует Киев / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 10 июля атаковали Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами.

Власти Киева рассказали о первых последствиях атаки.

Глава столицы Виталий Кличко сообщил, что пока известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали медики.

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Шевченковский район: спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар.

Дарницкий район: в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район: в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

Голосеевский район: в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район: падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

В КМВА сообщили, что в результате обстрела горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Также сообщается, что в результате атаки пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 июля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.