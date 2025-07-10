ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
795
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Киева: власти рассказали о последствиях

В нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков, пожар и разрушение.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атакует Киев

РФ атакует Киев / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 10 июля атаковали Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами.

Власти Киева рассказали о первых последствиях атаки.

Глава столицы Виталий Кличко сообщил, что пока известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали медики.

  • Шевченковский район: спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар.

  • Дарницкий район: в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.

  • Соломенский район: в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

  • Голосеевский район: в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

  • Подольский район: падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

В КМВА сообщили, что в результате обстрела горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Также сообщается, что в результате атаки пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 июля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie