Массированный обстрел Киева: сколько потребителей остаются без тепла

Обстрел Киева 29 ноября / © Управление ГСЧС Киева

Ночью 29 ноября армия РФ массированно атаковала Киев . Часть потребителей в городе остаются временно без теплоснабжения.

Об этом сообщает КГГА.

Как стало известно, поставка тепла не осуществляется для части потребителей в таких районах:

Оболонский;

Шевченковский;

Подольском;

Соломенском;

Святошинском районах.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - отметили в ведомстве.

Напомним, ночью 29 ноября РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.

«До 29 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли», — отметил мэр города Виталий Кличко.