Массированный обстрел Киева: сколько потребителей остаются без тепла
Киевляне продолжают приходить в себя после ночного обстрела РФ.
Ночью 29 ноября армия РФ массированно атаковала Киев . Часть потребителей в городе остаются временно без теплоснабжения.
Об этом сообщает КГГА.
Как стало известно, поставка тепла не осуществляется для части потребителей в таких районах:
Оболонский;
Шевченковский;
Подольском;
Соломенском;
Святошинском районах.
"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - отметили в ведомстве.
Напомним, ночью 29 ноября РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.
«До 29 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли», — отметил мэр города Виталий Кличко.