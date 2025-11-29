ТСН в социальных сетях

Массированный обстрел Киева: сколько потребителей остаются без тепла

Киевляне продолжают приходить в себя после ночного обстрела РФ.

Обстрел Киева 29 ноября

Обстрел Киева 29 ноября / © Управление ГСЧС Киева

Ночью 29 ноября армия РФ массированно атаковала Киев . Часть потребителей в городе остаются временно без теплоснабжения.

Об этом сообщает КГГА.

Как стало известно, поставка тепла не осуществляется для части потребителей в таких районах:

  • Оболонский;

  • Шевченковский;

  • Подольском;

  • Соломенском;

  • Святошинском районах.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - отметили в ведомстве.

Напомним, ночью 29 ноября РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.

«До 29 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли», — отметил мэр города Виталий Кличко.

