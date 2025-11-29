Массированный обстрел Киева: резко увеличилось количество пострадавших

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа «Шахед». Одним из основных направлений атаки была столица, сейчас известно о по меньшей мере двух погибших и 29 пострадавших людях.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«До 29 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли», — отметил он.

Напомним, к утру россияне запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных «Шахедов», а также крылатые и сверхзвуковые ракеты.

В Киеве фиксируют перебои со светом и снижение давления воды. Также перекрыли движение транспорта по Харьковскому шоссе после российского комбинированного удара по столице и попадания на левом берегу.