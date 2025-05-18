Массированная атака российских дронов на Киевщину: пострадала целая семья

Последствия атаки по Киевщине

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Ночью 18 мая российские войска атаковали Киевщину более полутора сотен БПЛА, являющейся одним из самых массированных обстрелов. В области работали силы ПВО, сбиты вражеские цели. К сожалению, без жертв среди населения не обошлось.

Об этом сообщает глава Киевской ОВ Николай Калашник.

В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья:

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Погибла женщина 27 лет;

ее 4-летний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу «Охматдет»;

мужчина 59 лет, дедушка, был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Находится в травматологическом отделении местной больницы;

61-летняя женщина, бабушка, получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

«Разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, „Укрпочты“, шиномонтажа, три частных дома и автомобиля”, — отметил председатель КОВА Николай Калашник.

В Фастовском районе разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены два частных дома.

Все оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага.

Жителей области призвали быть осторожными: если вы обнаружили подозрительный предмет, который может быть взрывоопасным, не прикасайтесь к нему. Не пытайтесь его передвигать или разбирать. Отправьтесь на безопасное расстояние и предупредите других об опасности. Немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 102.

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Ночью, 18 мая, многие взрывы прогремели в городе Васильков Киевской области. Российская армия совершила массированную атаку несколькими волнами ударных БпЛА типа «Шахед». В результате обстрела в городе поднялись пожары.

«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.

В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.