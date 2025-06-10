Массированный обстрел Киева: показали первые минуты после российских ударов

Атака на Киев 10 июня / © Управление ГСЧС Киева

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Ночью 10 июня армия РФ осуществила массированную атаку по Киеву. Обстрелы продолжались более 5 часов. Правоохранители показали первые минуты после вражеских ударов.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Дата публикации 15:18, 10.06.25 Количество просмотров 20 Показали первые минуты после ударов РФ по Киеву

«Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорание и обеспечивали проезд спецтранспорта», — говорится в сообщении.

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К сожалению, погибла женщина, есть травмированные. Повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

Украинцев в очередной раз призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги — это может спасти жизнь.

Напомним, РФ 10 июня устроила массированную атаку по Киеву. Повреждения зафиксированы в семи районах столицы. В частности, в Оболонском районе было повреждено 18 квартир, автомобили и возникли пожары.

Из-за вражеских обстрелов в больницах Киева находятся двое пострадавших.

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«Пока после ночной массированной атаки врага на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно», — говорится в кратком заявлении столичного главы.

Впоследствии, к сожалению, стало известно о погибшем человеке.