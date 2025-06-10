- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1706
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный обстрел Киева: показали первые минуты после российских ударов
Ночью 10 июня Киев подвергся одному из самых массированных комбинированных ударов за последнее время.
Ночью 10 июня армия РФ осуществила массированную атаку по Киеву. Обстрелы продолжались более 5 часов. Правоохранители показали первые минуты после вражеских ударов.
Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
«Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорание и обеспечивали проезд спецтранспорта», — говорится в сообщении.
К сожалению, погибла женщина, есть травмированные. Повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.
Украинцев в очередной раз призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги — это может спасти жизнь.
Напомним, РФ 10 июня устроила массированную атаку по Киеву. Повреждения зафиксированы в семи районах столицы. В частности, в Оболонском районе было повреждено 18 квартир, автомобили и возникли пожары.
Из-за вражеских обстрелов в больницах Киева находятся двое пострадавших.
«Пока после ночной массированной атаки врага на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно», — говорится в кратком заявлении столичного главы.
Впоследствии, к сожалению, стало известно о погибшем человеке.