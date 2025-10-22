ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1042
Время на прочтение
1 мин

Массированная российская атака на Киев и Запорожье: главные новости ночи 22 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 октября 2025 года:

  • Россия ударила по Украине: где прогремели взрывы Читать далее –>

  • В результате российской атаки в Киеве пылает многоэтажка (видео) Читать дальше –>

  • После российской атаки в Киеве погиб человек Читать далее –>

  • Запорожье: количество пострадавших после ночной атаки возросло Читать далее –>

  • Измаил подвергся воздушной атаке: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
1042
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie