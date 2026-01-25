Удары по энергетике / © Associated Press

После массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 января в Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч потребителей, а энергосистема работает в условиях существенного дефицита мощности.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

«В ночь на 24 января Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались объекты энергетики, теплоснабжения и другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Черниговской и ряде других регионов. Из-за постоянных атак стабилизировать ситуацию не удается — система не успевает восстанавливаться. В Киеве из-за экстренных отключений без света остаются более 800 тысяч абонентов», — заявил министр.

По его словам, повреждения оборудования и регулярные обстрелы не позволяют быстро ликвидировать дефицит мощности, однако энергетики вместе с международными партнерами работают над усилением энергосистемы.

Шмигаль также проинформировал, что за последние дни из одного из хабов Минэнерго было передано более 143 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о генераторах, трансформаторах, кабельной продукции и насосах, необходимых для восстановления работы критических объектов.

Это оборудование уже получили энергетические предприятия Киева и области, а также Сумская, Харьковская и другие пострадавшие области.

Кроме того, Минэнерго планирует передать часть генераторов, предоставленных международными партнерами, в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить население электроэнергией во время длительных аварийных отключений.

Также ожидается новая поставка оборудования от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины в воскресенье, 25 января, будут введены графики почасовых отключений света.

