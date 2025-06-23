Массированная атака РФ на Киев: полиция показала разрушение (фото)

Последствия обстрела Киева 23 июня

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Армия РФ 23 июня ударила по Киеву Полиция показала фото разрушений.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Последствия обстрела Киева 23 июня

Детали обстрела Киева

Ночью РФ ударила по Киеву БПЛА и баллистикой.

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Последствия обстрела Киева 23 июня

"Известно о четырех погибших в Шевченковском районе, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Сейчас идет поисково-спасательная операция. Развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Киева 23 июня

По состоянию на 7:30 за помощью к медикам обратилось 16 человек, среди них один ребенок. Число пострадавших растет.

Полицейские задействованы в ликвидации последствий вражеской атаки и документировании военного преступления. Информация будет обновляться.

Напомним, российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. По данным ПС, для массированного обстрела враг применил ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

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В КМВА сообщили, что в результате атаки:

в Голосеевском районе повреждены два автомобиля и бизнес-центр.

в Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом.

в Соломенском районе последствия атаки на минимум пяти локациях. В частности, повреждены бизнес-центр и учебное заведение.

в Святошинском районе последствия атаки по меньшей мере на четырех локациях.

«Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, в КМВА заявили, что в Шевченковском районе горит многоквартирный дом.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что всего в Киеве зафиксированы пять пострадавших.

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Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник констатировал гибель женщины от ранения при обстреле в Белоцерковском районе.

«Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте», — заявил Калашник.