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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Массированная атака по Киеву: в столице возросло количество пострадавших, среди них есть дети

Сейчас есть данные про 25 пострадавших, в том числе четверых детей. Восемь пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия обстрела Киева 23 июня

Последствия обстрела Киева 23 июня

Поступает информация о росте числа пострадавших в результате российской атаки по Киеву. Пока их 25.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

«Сейчас есть данные о 25 пострадавших. Это в том числе четверо детей. Восемь пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском. По погибшим — шестеро», — отметил начальник КМВА.

Ткаченко добавил, что на месте удара ракетой в Шевченковском районе продолжается спасательная операция.

Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент.

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