Массированная атака по Киеву: много погибших

Последствия атаки / © Associated Press

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В ночь на понедельник, 23 июня, армия РФ атаковала Киев «Шахедами» и баллистикой. Пожар и разрушение зафиксированы в нескольких районах города. По меньшей мере, шесть человек погибли, еще 19 — пострадали.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В настоящее время 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу. Всего в городе 19 потерпевших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц», — отметил он.

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По данным МВД, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

«Самые тяжелые последствия — в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки», — говорится в сообщении.

Ночью Киев атаковали / © Associated Press

Разбор завалов продолжается. По данным МВД, под руинами еще есть люди.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области.

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