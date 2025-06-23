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Массированная атака по Киеву: много погибших
Ночью Киев находился под вражеской атакой. Последствия обстрелов ликвидируются на нескольких локациях города. Самая тяжелая ситуация — в Шевченковском районе.
В ночь на понедельник, 23 июня, армия РФ атаковала Киев «Шахедами» и баллистикой. Пожар и разрушение зафиксированы в нескольких районах города. По меньшей мере, шесть человек погибли, еще 19 — пострадали.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В настоящее время 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу. Всего в городе 19 потерпевших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц», — отметил он.
По данным МВД, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.
«Самые тяжелые последствия — в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки», — говорится в сообщении.
Разбор завалов продолжается. По данным МВД, под руинами еще есть люди.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области.