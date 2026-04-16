Массированная атака по Киеву: количество раненых стремительно увеличилось (фото)

Вражеская атака на Киев / © Полиция Киева

Реклама

Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву увеличилось до 62 человек. Среди раненых — четверо несовершеннолетних.

Об этом сообщила полиция Киева.

Столица продолжает приходить в себя после очередной ночной атаки РФ. На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы столичной полиции, криминалисты, взрывотехники и другие профильные службы.

Реклама

«По состоянию на 14:00 известно, что количество пострадавших граждан увеличилось до 62 человек. Среди них дети 5 и 9 лет и еще двое несовершеннолетних 16 и 17 лет. Погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик», — уточнили в полиции.

В общей сложности, к работе на местах привлечены около полутора сотен полицейских. Правоохранители принимают обращения от граждан по поводу повреждений жилья и фиксируют последствия атаки оккупантов. В настоящее время поступило более 200 заявлений.

Ранее мы писали о том, что происходит на месте обстрелов.