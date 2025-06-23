Массированная атака по Киеву / © ГСЧС Украины

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В ночь на понедельник, 23 июня, российская армия атаковала Киев и область «Шахедами» и баллистикой. Пожар и разрушение зафиксированы в нескольких районах города.

В столице по меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 — пострадали. Это в том числе четыре ребенка. Восемь пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.

По данным полиции Киевщины, в Киевской области один человек погиб, семеро пострадали, среди которых двое работников ГСЧС.

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Последствия атаки РФ по Киеву

По данным Воздушных сил, для массированных обстрелов Киева враг применил ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

В столице в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, территория бизнес-центра, образовательные и медицинские учреждения, станция метро, автомобили.

Последствия атаки на Киев в ночь на 23 июня

Последствия атаки на Киев в ночь на 23 июня / © Associated Press

Последствия атаки на Киев в ночь на 23 июня / © Associated Press

Последствия атаки на Киев в ночь на 23 июня

«Известно о шести погибших в Шевченковском районе, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан», — говорится в сообщении полиции Киева.

Последствия атаки по районам

В КМВА сообщили, что в результате атаки:

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в Шевченковском районе, который этой ночью пострадал больше всего, был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли шесть человек. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан.

в Голосеевском районе повреждены два автомобиля и бизнес-центр.

в Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом. Без пожара и предварительно без пострадавших.

в Соломенском районе последствия атаки на не менее пяти локациях. В частности, разрушено здание бизнес-центра против спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского . В двухэтажном здании спорткомплекса КПИ располагаются, в частности, бассейн, залы гимнастики, аэробики и т.д. Значительное количество выбитых окон.

в Святошинском районе последствия атаки по меньшей мере на четырех локациях. В частности, зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения. Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 году.

В результате атаки частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин», временно приостановлена работа одного из выходов со станции — в направлении Чернобыевской площади (Героев Бреста), ведущей к мосту. Несмотря на повреждения, общий график работы станции не изменен — метро продолжает работать в обычном режиме.

Также перекрыто движение транспорта вблизи станции метрополитена «Святошин» и ул. Ивана Выговского.

Последствия атаки РФ по Киевской области

В ночь на понедельник, 23 июня, оккупанты в очередной раз нанесли удары по территории Киевской области. Один человек погиб, еще семеро пострадали, среди которых двое спасателей.

По состоянию на 7:40 в Белоцерковском районе повреждены четыре частных, многоквартирных дома и предприятие.

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Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 23 июня / © Национальная полиция Киевской области

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 23 июня / © Национальная полиция Киевской области

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 23 июня / © Национальная полиция Киевской области

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 23 июня / © Национальная полиция Киевской области

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 23 июня / © Национальная полиция Киевской области

«Кроме того, разрушено здание отеля, в котором размещалось медицинское учреждение. К сожалению, 67-летняя женщина от полученных травм погибла. Также пять человек госпитализированы, среди которых двое работников ГСЧС. Еще двум гражданам оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении полиции Киевской области.

На Бучанщине повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля.

Также в Бориспольском районе повреждено предприятие и двухэтажное здание.