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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1557
Время на прочтение
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Массированная атака по Киевщине 15 мая: детали вражеского удара

Киевская область ночью находилась под атакой «Шахедов». В некоторых районах произошли пожары.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Из-за атаки возник пожар

Из-за атаки возник пожар / © Associated Press

Ночью, 15 мая, россияне массированно атаковали Киевщину ударными БпЛА.

Об последствиях сообщили в КОВА.

«В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.

В Вышгородском районе в результате падения сбитых вражеских целей произошел пожар недостроенного частного дома и на территории леса. Возгорания ликвидированы.

В Фастовском районе в результате атаки повреждены два частных дома.

Напомним, в ночь на 15 мая Силы ПВО сбили в небе над Украиной 62 российских дрона. Еще 29 беспилотников-имитаторов не достигли целей — они локационно потеряны.

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Дата публикации
Количество просмотров
1557
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