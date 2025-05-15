- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1557
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака по Киевщине 15 мая: детали вражеского удара
Киевская область ночью находилась под атакой «Шахедов». В некоторых районах произошли пожары.
Ночью, 15 мая, россияне массированно атаковали Киевщину ударными БпЛА.
Об последствиях сообщили в КОВА.
«В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.
В Вышгородском районе в результате падения сбитых вражеских целей произошел пожар недостроенного частного дома и на территории леса. Возгорания ликвидированы.
В Фастовском районе в результате атаки повреждены два частных дома.
Напомним, в ночь на 15 мая Силы ПВО сбили в небе над Украиной 62 российских дрона. Еще 29 беспилотников-имитаторов не достигли целей — они локационно потеряны.