Массированная атака на Киев: власти сообщили о пострадавших

Атака на Киев / © Associated Press

В результате атаки на Киев , которую российская армия совершила ночью 10 октября, пострадали 12 человек.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо - получают помощь амбулаторно", - подчеркнул мэр.

Напомним, пол Киева оказалась без света из-за ночной атаки России. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18.

Кроме того, изменится движение метро. В частности, на красной линии поезда курсируют между станциями «Академгородок» – «Арсенальная», интервал движения – 6 минут.