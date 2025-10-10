- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака на Киев: власти сообщили о пострадавших
В медучреждения были госпитализированы восемь пострадавших киевлян.
В результате атаки на Киев , которую российская армия совершила ночью 10 октября, пострадали 12 человек.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"В результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо - получают помощь амбулаторно", - подчеркнул мэр.
Напомним, пол Киева оказалась без света из-за ночной атаки России. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18.
Кроме того, изменится движение метро. В частности, на красной линии поезда курсируют между станциями «Академгородок» – «Арсенальная», интервал движения – 6 минут.