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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Массированная атака на Киев: власти рассказали о последствиях

В ночь на 10 июня столица Украины подверглась очередной массированной атаке со стороны врага.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия вражеской атаки на Киев

Последствия вражеской атаки на Киев / © Суспільне

В Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.

Об этом говорится в сообщении главы столицы Виталия Кличко.

«Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город», — заявил Кличко.

Он отметил, что все раненые были госпитализированы для предоставления необходимой помощи.

В свою очередь, глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате массированной атаки повреждения получили семь районов столицы.

«Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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