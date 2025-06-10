Массированная атака на Киев: власти рассказали о последствиях

Последствия вражеской атаки на Киев / © Суспільне

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В Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.

Об этом говорится в сообщении главы столицы Виталия Кличко.

«Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город», — заявил Кличко.

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Он отметил, что все раненые были госпитализированы для предоставления необходимой помощи.

В свою очередь, глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате массированной атаки повреждения получили семь районов столицы.

«Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

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Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.