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Массированная атака на Киев: власти рассказали о последствиях
В ночь на 10 июня столица Украины подверглась очередной массированной атаке со стороны врага.
В Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.
Об этом говорится в сообщении главы столицы Виталия Кличко.
«Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город», — заявил Кличко.
Он отметил, что все раненые были госпитализированы для предоставления необходимой помощи.
В свою очередь, глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате массированной атаки повреждения получили семь районов столицы.
«Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.