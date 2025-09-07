Массированная атака на Киев: в полиции рассказали о последствиях (фото)

Последствия атаки 7 сентября / © Национальная полиция Украины

В ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированную атаку на Киев. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, разрушения зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Печерском районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Telegram.

По информации правоохранителей, в результате ночной атаки войск РФ на Киев погибли два человека, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских, которые прибыли на вызов.

Наибольшие разрушения претерпел Святошинский район, где российский снаряд частично разрушил девятиэтажный жилой дом. К сожалению, из-под завалов спасатели извлекли тела 32-летней женщины и ее двухмесячного сына.

© Национальная полиция Украины

Кроме того, в этом же районе загорелись три многоэтажки, а также сгорели автомобили и складские помещения. Двое патрульных, которые спешили на помощь, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

В Дарницком районе загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя охватило третий и четвертый этажи, при этом третий этаж частично обвалился.

В Печерском районе повреждена крыша административного здания.

© Национальная полиция Украины

На местах попаданий работают все экстренные службы: полицейские, спасатели и медики. Продолжаются поисково-спасательные работы, а правоохранители собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 7 сентября Россия осуществила массированный обстрел украинских городов. Пострадал Киев, Одесса, Кривой Рог. Противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного базирования.