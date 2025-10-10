ТСН в социальных сетях

Киев
993
1 мин

Массированная атака на Киев: в Печерском районе горит многоэтажка

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
ГСЧС

ГСЧС / © Getty Images

В Киеве зафиксировано падение обломков сбитых вражеских беспилотников на нескольких локациях. В результате повреждены жилые дома, в частности в Печерском районе, где в многоэтажке вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, обломки БПЛА упали на жилой дом в Печерском районе, после чего огонь охватил несколько этажей.

Кроме этого, в Голосеевском районе столицы повреждены фасады двух жилых домов, а также два автомобиля.

В результате атаки пострадали два человека.

«В Печерском районе двое пострадавших. Один из них госпитализирован. Второму медики оказали помощь на месте», — отметил Кличко.

Позже начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнил, что в столице пожар разгорелся в 17-этажном доме.

«Обновление по Печерскому району: в результате атаки пожар на 6–7 этажах 17-этажного дома. Поврежден ряд квартир. Людей эвакуируют», — сообщил Ткаченко.

Спасательные службы работают на местах падения обломков, информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

