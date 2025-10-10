Массированная атака на Киев: в частичный блэкаут и проблемы с водоснабжением

Блекаут в Киеве / © Unsplash

В результате вражеского удара по Киеву в части столицы исчез свет и возникли проблемы с водоснабжением.

Об этом информируют корреспонденты ТСН.

В сообщении указывается, что свет на Левом берегу столицы пропал свет примерно в 03:18.

Позже данную информацию подтвердили власти столицы.

Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В КМВА заявили о сообщениях из разных частей города о проблемах.

«На левом берегу ситуация сложная. Также фиксируем проблемы с водоснабжением», — отметили в КМВА.

Кроме того, глава столицы сообщил, что в результате вражеских атаки пострадали девять человек.

«Пятеро из них в больницах. Также медики получили вызов в Деснянский район. Бригада уехала», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы падение обломков сбитых вражеских беспилотников на нескольких локациях.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.