Массированная атака на Киев: в частичный блэкаут и проблемы с водоснабжением
Известно о по меньшей мере девять пострадавших, пятеро из них находятся в больницах.
В результате вражеского удара по Киеву в части столицы исчез свет и возникли проблемы с водоснабжением.
Об этом информируют корреспонденты ТСН.
В сообщении указывается, что свет на Левом берегу столицы пропал свет примерно в 03:18.
Позже данную информацию подтвердили власти столицы.
Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В КМВА заявили о сообщениях из разных частей города о проблемах.
«На левом берегу ситуация сложная. Также фиксируем проблемы с водоснабжением», — отметили в КМВА.
Кроме того, глава столицы сообщил, что в результате вражеских атаки пострадали девять человек.
«Пятеро из них в больницах. Также медики получили вызов в Деснянский район. Бригада уехала», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы падение обломков сбитых вражеских беспилотников на нескольких локациях.
Мы ранее информировали, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.