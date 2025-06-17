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Массированная атака на Киев: сколько домов остаются без света
Из-за российского удара по Киеву ДТЭК работает над восстановлением питания.
Во вторник, 17 июня, армия РФ обстреляла Киев , оставив 1148 домов киевлян без электричества. Энергетики возвращают свет после ночной атаки.
Об этом сообщает ДТЭК.
Специалисты начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью. Спасибо жителям столицы за понимание и поддержку", - написали энергетики.
Как мы писали , Россия массированно атаковала Киев ночью 17 июня баллистикой и дронами. Есть попадания и жертвы. Предварительно, 14 человек погибли. Еще 44 человека пострадали. Под завалами еще могут находиться люди.
Враг нанес удар и по Киевщине. По данным ОВА, в Вышгородском районе россияне ранили 55-летнюю женщину, ей оказали помощь. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна. В Фастовском районе армия РФ повредила частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки. Пожар хозяйственного здания на территории предприятия вспыхнул в Броварском районе, его ликвидировали. Поврежден частный дом. Обуховский район — повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.