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- Киев
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Массированная атака на Киев: школьник рассказал, как спасся во время обстрела
В Святошинском районе Киева продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Ночью 7 мая армия РФ массированно атаковала Киев. Восьмиклассник Виталий находился в своей постели, когда произошел удар.
Об этом школьник рассказал корреспондент ТСН.
Парень воочию увидел, как произошел этот прилет или падение обломков. Его жизнь буквально спасла одеяло.
«Прилет, я в одеяле, меня накрывает, полностью обломками накрывает. Я так быстро просыпаюсь, я вижу этот круг пламени, прямо перед глазами оранжевое, полностью окно закрыл. И оно жаром меня таким продало. Было на ноге рассечение, на колене еще немного», — рассказал очевидец.
Журналист спросил парня, пойдет ли он сегодня в школу.
«Не знаю, маму надо спрашивать», — смеется парень.
Напомним, в результате российской атаки РФ на Киев два человека погибли, 8 пострадали. Из них 4 — дети.