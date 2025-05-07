Массированная атака на Киев: школьник рассказал, как спасся во время обстрела

Атака на Киев 7 мая

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Ночью 7 мая армия РФ массированно атаковала Киев. Восьмиклассник Виталий находился в своей постели, когда произошел удар.

Об этом школьник рассказал корреспондент ТСН.

Парень воочию увидел, как произошел этот прилет или падение обломков. Его жизнь буквально спасла одеяло.

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«Прилет, я в одеяле, меня накрывает, полностью обломками накрывает. Я так быстро просыпаюсь, я вижу этот круг пламени, прямо перед глазами оранжевое, полностью окно закрыл. И оно жаром меня таким продало. Было на ноге рассечение, на колене еще немного», — рассказал очевидец.

Журналист спросил парня, пойдет ли он сегодня в школу.

«Не знаю, маму надо спрашивать», — смеется парень.

Напомним, в результате российской атаки РФ на Киев два человека погибли, 8 пострадали. Из них 4 — дети.