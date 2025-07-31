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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1214
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака на Киев российскими дронами и ракетами: главные новости ночи 31 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 31 июля 2025 года:

  • В Киеве выросло количество мест, пострадавших от российской атаки (видео) Читать дальше –>

  • Удар РФ по Киеву: заблокированы люди в гараже и пожары на верхних этажах домов Читать дальше –>

  • ГСЧС показала последствия атаки России на Киев (фото) Читать дальше –>

  • В Киеве прогремел ряд громких взрывов: мониторы рассказали, чем РФ атаковала столицу Читать далее –>

  • Россия нанесла коварный ракетный удар: какие районы Киева пострадали (фото, видео) Читать дальше –>

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