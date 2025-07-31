Массированная атака на Киев: последствия почти на 30 локациях, более полусотни пострадавших, среди них есть дети (фото_

Последствия атаки на Киев 31 июля

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Всего по Киеву есть последствия российской комбинированной атаки на более 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский. Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.

Об этом сообщил глава КМВА в Telegram.

«У нас 52 пострадавших, почти 30 в больницах. В том числе пострадали 9 детей, к сожалению, будет расти.

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Ткаченко подчеркнул, что это тоже, вероятно, не окончательное количество.

«В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный жилой дом. Второй час на месте мы координируем первоочередные меры помощи людям. ГСЧС оперативно разбирает завалы. Должны добраться до людей, которые могут оказаться под завалами разрушенного подъезда», — сообщил глава КМВА.

Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

Ткаченко добавил, что много пострадавших не только в Святошинском районе.

«В настоящее время оперативные службы сообщают уже о двух погибших в других локациях — в Соломенском районе», — уточнил он.

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Киевская городская военная администрация концентрируется на спасении жизней и развертывании путей помощи.

Ранее сообщалось о 48 пострадавших в результате массированного удара по Киеву.