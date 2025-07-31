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- Киев
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Массированная атака на Киев: последствия почти на 30 локациях, более полусотни пострадавших, среди них есть дети (фото_
Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.
Всего по Киеву есть последствия российской комбинированной атаки на более 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский. Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.
Об этом сообщил глава КМВА в Telegram.
«У нас 52 пострадавших, почти 30 в больницах. В том числе пострадали 9 детей, к сожалению, будет расти.
Ткаченко подчеркнул, что это тоже, вероятно, не окончательное количество.
«В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный жилой дом. Второй час на месте мы координируем первоочередные меры помощи людям. ГСЧС оперативно разбирает завалы. Должны добраться до людей, которые могут оказаться под завалами разрушенного подъезда», — сообщил глава КМВА.
Ткаченко добавил, что много пострадавших не только в Святошинском районе.
«В настоящее время оперативные службы сообщают уже о двух погибших в других локациях — в Соломенском районе», — уточнил он.
Киевская городская военная администрация концентрируется на спасении жизней и развертывании путей помощи.
Ранее сообщалось о 48 пострадавших в результате массированного удара по Киеву.