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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Массированная атака на Киев: последствия почти на 30 локациях, более полусотни пострадавших, среди них есть дети (фото_

Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

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Всего по Киеву есть последствия российской комбинированной атаки на более 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский. Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.

Об этом сообщил глава КМВА в Telegram.

«У нас 52 пострадавших, почти 30 в больницах. В том числе пострадали 9 детей, к сожалению, будет расти.

Ткаченко подчеркнул, что это тоже, вероятно, не окончательное количество.

«В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный жилой дом. Второй час на месте мы координируем первоочередные меры помощи людям. ГСЧС оперативно разбирает завалы. Должны добраться до людей, которые могут оказаться под завалами разрушенного подъезда», — сообщил глава КМВА.

Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

Последствия атаки на Киев 31 июля

Ткаченко добавил, что много пострадавших не только в Святошинском районе.

«В настоящее время оперативные службы сообщают уже о двух погибших в других локациях — в Соломенском районе», — уточнил он.

Киевская городская военная администрация концентрируется на спасении жизней и развертывании путей помощи.

Ранее сообщалось о 48 пострадавших в результате массированного удара по Киеву.

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