Массированная атака на Киев: погибли трое спасателей, девять получили ранения (фото)

Очередная атака врага унесла жизни спасателей / © Игорь Клименко

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В ночь на 6 июня Россия нанесла массированную атаку по Киеву. Во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС, девять получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

«Очередная атака врага унесла жизни спасателей. Этой ночью ракеты, беспилотники целенаправленно избивали по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы — ГСЧС и полиция. К сожалению, снова имеем потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще девять чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизнь», — сообщил министр.

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Клименко добавил, что пятеро спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области. Всем оказывается медицинская помощь.

Очередная атака врага унесла жизни спасателей / © Игорь Клименко

Очередная атака врага унесла жизни спасателей / © Игорь Клименко

«Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Цена нашего сопротивления — жизнь. Но и сила — в людях, которые держат страну, рискуя своим», — резюмировал глава МВД.

Напомним, в Киеве в результате массированного обстрела повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница»-«Левобережная» красной ветви. Увеличен интервал движения между поездами. Отмечается, что поезда будут двигаться только между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал между поездами на красной ветке метро — 4 минуты 30 секунд.