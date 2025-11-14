Массированная атака на Киев: один погибший, 24 пострадавших, разрушения и пожары (фото)

Последствия обструл Киева

В Киеве в результате атаки РФ погиб один человек, по меньшей мере 15 получили травмы. Подразделения ГСЧС спасли более 40 человек в разных районах столицы.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Подольский район: Попадание в многоэтажку на уровне 15 этажа. Спасены 13 человек.

Днепровский район: Ликвидирован пожар двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек. По другому адресу — пожар на площади 30 кв. м и частичное разрушение 19-го и 21-го этажей. Также горели деревянные постройки спортивной базы на площади 200 кв. м.

Дарницкий район: Возгорание на территории школы площадью 5 кв. м.

Деснянский район: Пожар на 7-м этаже многоэтажки, спасены 9 человек, 50 эвакуированы. По другому адресу возгорание с 5-го по 8-й этажи. Погиб один человек. Спасены 14 человек, в том числе ребенок. Один человек деблокирован из-под завалов.

Соломенский район: Возгорание крыши и пятого этажа жилого дома, во время тушения спасены 20 человек.

Святошинский район: попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидирован пожар на 19 этаже 22-этажного дома.

Голосеевский район: Падение обломков на территории больницы. Отдельно ликвидировано возгорание в здании площадью 15 кв. м.

Шевченковский район: Ликвидировано возгорание на открытой территории.

Оболонский район: Попадание в девятиэтажное здание вызвало пожар квартир с 7-го по 9-й этажи на площади около 100 кв. м. Один человек спасен.



В КМВА заявили, что в результате атаки всего пострадали 24 человека и один погиб.

Ранее сообщалось, что в результате массированной комбинированной атаки на столицу зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах Киева.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 14 ноября совершила массированную атаку по Киевской области, применив ракеты и ударные дроны.