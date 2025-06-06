Массированная атака на Киев: обнародовано фото пострадавшей в результате обстрела многоэтажки

Массированная атака на Киев / © Укрінформ

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В ночь на 6 июня Россия нанесла массированную атаку по Киеву. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, 16 из них медики госпитализировали.

Обстрел носил комбинированный характер, а повреждения зафиксированы в нескольких районах города. В Соломенском районе в частности произошел пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома — спасены три человека, возгорание уже ликвидировано.

Появились фото ужасных разрушений жилого дома, обнародованных «Укринформом» в Facebook.

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Массированная атака на Киев / © Укрінформ

Массированная атака на Киев / © Укрінформ

Массированная атака на Киев / © Укрінформ

Массированная атака на Киев / © Укрінформ

Массированная атака на Киев / © Укрінформ

Массированная атака на Киев / © Укрінформ

Отметим, что в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще девять чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизнь.

Напомним, в Киеве в результате массированного обстрела повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница»-«Левобережная» красной ветви. Увеличен интервал движения между поездами. Отмечается, что поезда будут двигаться только между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал между поездами на красной ветке метро — 4 минуты 30 секунд.