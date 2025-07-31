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- Киев
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Массированная атака на Киев: летят очень низко, чтобы было больше пострадавших гражданских — обозреватель
Возле Киева фиксируют массированные атаки "шахедов", залетающие группами, усложняя работу ПВО.
Около Киева стабильно держится 30-50 "шахедов" .
Об этом информирует 31 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .
Залетают группами, а вместе с тем в область залетают новые группы.
Нашему ПВО очень тяжело в таких условиях.
"Думаю, что позже еще приготовят баллистику и/или аэробалистику. А под утро - могут еще и "Искандер-к" пустить", - отметил обозреватель.
Плюс улетают очень низко, чтобы было больше пострадавших гражданских.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.