Массированная атака на Киев: есть пострадавшие и масштабные разрушения

Обстрел столицы / © Getty Images

В результате вражеских обстрелов в ночь на 29 ноября фиксируются многочисленные повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.

Об этом информируют КМВА и глава столицы Виталий Кличко.

Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский и Дарницкий районы города.

«В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. Также в Соломенском районе горит частный дом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кличко сообщил, что в настоящее время четверо пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте.

Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате вражеских атаки поступила информация о травмированном ребенке в Шевченковском районе Киева.

«Сейчас в результате атаки у нас есть информация о по меньшей мере 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилищная инфраструктура — многоэтажные дома и частный сектор», — говорится в сообщении КМВА.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 29 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 29 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.