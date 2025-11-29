- Дата публикации
Массированная атака на Киев: есть пострадавшие и масштабные разрушения
Из-за падения обломков и пожара пострадали жилые дома, частный дом и ребенок в Шевченковском районе.
В результате вражеских обстрелов в ночь на 29 ноября фиксируются многочисленные повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.
Об этом информируют КМВА и глава столицы Виталий Кличко.
Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский и Дарницкий районы города.
«В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. Также в Соломенском районе горит частный дом», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кличко сообщил, что в настоящее время четверо пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте.
Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате вражеских атаки поступила информация о травмированном ребенке в Шевченковском районе Киева.
«Сейчас в результате атаки у нас есть информация о по меньшей мере 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилищная инфраструктура — многоэтажные дома и частный сектор», — говорится в сообщении КМВА.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 29 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 29 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.