Массированная атака на Киев: есть погибший

Работа сил ПВО / © Getty Images

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В ночь на 21 июля в Киеве продолжают раздаваться взрывы в результате российской атаки дронами-камикадзе типа «Шахед». В нескольких районах города зафиксированы первые пострадавшие.

Об этом сообщает Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

«Вызов медиков в Дарницкий и Днепровский районы. Бригады следуют», — написал Кличко.

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Тимур Ткаченко также сообщил, что последствия ночной атаки фиксируются уже в трех районах столицы. Уточняется информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших.

Позже он сообщил об одном погибшем в результате вражеских обстрелов.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 21 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

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