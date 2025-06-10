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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Массированная атака на Киев: детали о пострадавших от Кличко

Виталий Кличко сообщил детали о состоянии пострадавших после ночного обстрела столицы.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дом в Киеве, поврежденный из-за атаки 10 июня

Дом в Киеве, поврежденный из-за атаки 10 июня / © Управление ГСЧС Киева

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 10 июня в больницах находятся двое пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сейчас после ночной массированной атаки врага на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно», — говорится в коротком заявлении столичного головы.

Напомним, РФ устроила массированную атаку по Киеву в ночь на 10 июня. Кличко ранее проинформировал о четырех пострадавших в столице. Повреждения из-за атаки зафиксированы в семи районах Киева.

В частности, в Оболонском районе были повреждены 18 квартир, автомобили и возникли пожары. Там произошел «прилет» между многоэтажками жилого комплекса «Навигатор».

Также в столице из-за атаки было разрушено здание бывшего посольства одной из европейских стран.

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