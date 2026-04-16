Массированная атака на Киев: что известно о состоянии пострадавших
Число пострадавших возросло до 58 человек, а врачи продолжают бороться за жизнь тяжелораненых.
Ночная атака России на Киев привела к многочисленным жертвам и разрушениям. По состоянию на утро подтверждена гибель четырех человек: двоих мужчин, женщины и 12-летнего ребенка. Спасательные службы работали в усиленном режиме, извлекая людей из изуродованных зданий.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.
Одним из немногих отрадных эпизодов этой страшной ночи стало спасение матери с ребенком, которых бойцы ГСЧС смогли живыми достать из-под остатков строительных конструкций. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.
«Мама с ребенком, извлеченными из-под завалов, находятся в состоянии средней тяжести», — сообщила Мостепан.
По ее словам, общее количество пострадавших составляет 58 человек, однако эта цифра не является окончательной. Люди продолжают обращаться в больницы самостоятельно, находясь в состоянии шока или почувствовав ухудшение самочувствия впоследствии. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизнь.
Представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE подтвердила, что основная волна госпитализаций уже состоялась, однако медики остаются наготове.
«По состоянию на данный момент около 58 человек обратились как пострадавшие. Более 2,5 десятков из них госпитализированы в киевские медучреждения. Всем остальным помощь предоставлена на местах или амбулаторно. Среди пострадавших — двое детей», — отметила пресс-секретарь КМВА.
Она также добавила, что на всех подвергшихся ударам локациях пожары уже ликвидированы. Самая сложная ситуация была в Оболонском районе, где огонь распространился на большую площадь на трех разных объектах.
Аварийно-спасательные и аварийно-розыскные работы на местах попадания к этому времени завершены. Наибольшее количество усилий было сосредоточено в Подольском районе, где проводился детальный разбор конструкций жилой застройки.
«Что касается аварийно-спасательных работ, то спасателями они проводились только на одной из локаций в Подольском районе. Там уже работа завершена, все пожары локализованы. Продолжаются работы с завалами, на места прибыли спецтехника и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия», — резюмировала Поп.
На местах продолжают работать коммунальщики, которые помогают жителям поврежденных домов и расчищают прилегающие территории от обломков. Психологи ГСЧС оказывают помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате очередного акта агрессии РФ.
Атака РФ на Украину 16 апреля — последние новости
Напомним, утром Одесса снова подверглась враждебной атаке. В городе зафиксированы новые разрушения и пострадавшие.
Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в одном из районов повреждена крыша автосалона, выбиты стекла в здании и изуродованы находившиеся внутри автомобили.
Также под удар попал один из рынков — там пострадали три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь. В другом районе города в результате атаки поврежден частный дом и автомобиль. В Одессе продолжается воздушная тревога.
Также в ночь на 16 апреля российские войска массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 человек, еще более 80 получили ранения.
Как сообщал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, разбор завалов продолжается, поэтому количество жертв может возрасти.
В Киеве в результате атаки погибли четыре человека, среди них 12-летний мальчик, более 40 человек пострадали. Разрушения зафиксированы в Подольском, Оболонском, Днепровском и Деснянском районах.
В Одессе подтверждена гибель восьми человек, еще 14 ранены. Повреждены жилые дома и объекты гражданской и критической инфраструктуры, в том числе портовые и логистические объекты, а также грузовые вагоны «Укрзализныци».
В Днепропетровской области погибли три человека, более 25 жителей получили ранения. В Харькове из-за удара вспыхнул частный дом, есть пострадавшие.
На местах поражений работают спасатели, медики и коммунальные службы, развернуты оперативные штабы.
По данным Воздушных сил Украины, с утра 15 апреля до утра 16 апреля российские войска выпустили 703 воздушных целей, из которых украинское ПВО обезвредило 667.