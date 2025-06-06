Последствия вражеской атаки на Киев / © Укрінформ

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В ночь на 6 июня Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и вражескими ударными БпЛА.

Киевская городская военная администрация в Telegram обновила информацию о пострадавших и разрушениях.

В результате атаки на Киев зафиксировано:

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Соломенский район:

- пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м;

- возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район:

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- падение частей сбитых воздушных целей на детскую площадку и открытую территорию. Повреждены два автомобиля. Без пострадавших.

Голосеевский район:

- пожар на объекте гражданской инфраструктуры;

— повреждение учебного заведения;

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— падение частей сбитых целей на АЗС. Поврежден автомобиль;

- падение останков БПЛА в зоне нежилой застройки. Повреждены складские помещения. Без пожара и потерпевших.

— обнаружены обломки на открытой местности.

Днепровский район:

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— разрушено здание АЗС и повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная;

- падение частей сбитого БПЛА во дворе жилого здания.

О пожаре в Шевченковском и падении обломков в Деснянском районах информация не подтвердилась.

К сожалению, есть трое погибших спасателей.

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Погибшие спасатели

Ранения получили 20 человек, из них один ребенок. В общей сложности госпитализированы 17 человек. Трем медики оказали помощь на месте.

Все службы оперативно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

«Призываем киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и при ее объявлении направляться к укрытиям! В случае, если вы нашли или увидели обломки сбитых вражеских БПЛА — не подходите и немедленно звоните по телефону 101!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы обнародовали фото пострадавшей в результате обстрела киевской многоэтажки.

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