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Массированная атака на Киев баллистикой и дронами: количество пострадавших и разрушений возросло — что о них известно
Киев подвергся комбинированной атаке баллистике и вражеским ударным БпЛА: ранены 20 человек, из них один ребенок. В общей сложности госпитализированы 17 человек. Трем медики оказали помощь на месте.
В ночь на 6 июня Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и вражескими ударными БпЛА.
Киевская городская военная администрация в Telegram обновила информацию о пострадавших и разрушениях.
В результате атаки на Киев зафиксировано:
Соломенский район:
- пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м;
- возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.
Дарницкий район:
- падение частей сбитых воздушных целей на детскую площадку и открытую территорию. Повреждены два автомобиля. Без пострадавших.
Голосеевский район:
- пожар на объекте гражданской инфраструктуры;
— повреждение учебного заведения;
— падение частей сбитых целей на АЗС. Поврежден автомобиль;
- падение останков БПЛА в зоне нежилой застройки. Повреждены складские помещения. Без пожара и потерпевших.
— обнаружены обломки на открытой местности.
Днепровский район:
— разрушено здание АЗС и повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная;
- падение частей сбитого БПЛА во дворе жилого здания.
О пожаре в Шевченковском и падении обломков в Деснянском районах информация не подтвердилась.
К сожалению, есть трое погибших спасателей.
Ранения получили 20 человек, из них один ребенок. В общей сложности госпитализированы 17 человек. Трем медики оказали помощь на месте.
Все службы оперативно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
«Призываем киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и при ее объявлении направляться к укрытиям! В случае, если вы нашли или увидели обломки сбитых вражеских БПЛА — не подходите и немедленно звоните по телефону 101!» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы обнародовали фото пострадавшей в результате обстрела киевской многоэтажки.