- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 396
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака на Киев 29 ноября: количество погибших выросло
Российский удар по столице в конце ноября убил трех человек
В Киеве выросло количество погибших в результате массированной атаки ночью и утром 29 ноября. В больнице скончался мужчина.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В больнице скончался мужчина, который пострадал во время вражеского обстрела столицы 29 ноября и находился в тяжелом состоянии", - подчеркнул городской голова.
Кличко подчеркнул, что это третья жертва российской атаки в тот день.
Напомним, ночью и утром 29 ноября РФ атаковала Киев со всех сторон беспилотниками, разными ракетами даже "Кинжалами". Из-за "прилетов" полмиллиона жителей столицы остались без света. Электричество отсутствовало в шести районах. Кроме того, на правом берегу Киева возникли проблемы с водоснабжением.
Также в разных районах столицы произошли попадания в жилые многоэтажки. Один человек погиб на Дарнице. В доме на Святошино, где произошло попадание "Шахеда", погиб отец, жена и сын оказались в больнице.