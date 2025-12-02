Массированная атака на Киев 29 ноября: количество погибших выросло

Атака на Киев 29 ноября. / © Associated Press

В Киеве выросло количество погибших в результате массированной атаки ночью и утром 29 ноября. В больнице скончался мужчина.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В больнице скончался мужчина, который пострадал во время вражеского обстрела столицы 29 ноября и находился в тяжелом состоянии", - подчеркнул городской голова.

Кличко подчеркнул, что это третья жертва российской атаки в тот день.

Напомним, ночью и утром 29 ноября РФ атаковала Киев со всех сторон беспилотниками, разными ракетами даже "Кинжалами". Из-за "прилетов" полмиллиона жителей столицы остались без света. Электричество отсутствовало в шести районах. Кроме того, на правом берегу Киева возникли проблемы с водоснабжением.

Также в разных районах столицы произошли попадания в жилые многоэтажки. Один человек погиб на Дарнице. В доме на Святошино, где произошло попадание "Шахеда", погиб отец, жена и сын оказались в больнице.