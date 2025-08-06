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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Масштабный удар по Киеву 31 июля: количество погибших снова выросло

В общей сложности мощный обстрел столицы 31 июля убил 32 человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 31 июля.

Атака на Киев 31 июля. / © Владимир Зеленский

В Киеве до 32 человек возросло число погибших из-за масштабного российского удара 31 июля. В больнице скончался еще один человек.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В больнице скончался мужчина, который получил тяжелое ранение шеи во время российской атаки 31 июля", - проинформировал чиновник.

По его данным, в столице той ночью российские дроны и ракеты убили 32 человека.

Атака на Киев 31 июля

Ночью на 31 июля РФ била по Киеву БПЛА и ракетами. Оккупанты повредили жилые и нежилые здания в нескольких районах столицы. В Святошинском районе и Соломенском произошли попадания в жилые дома.

В результате попадания ракеты в жилой дом на Святошино «сложился» целый подъезд. Только с утра 1 августа спасатели завершили разбор завалов этой девятиэтажки. На этой локации погибли 28 человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Киев атаковали реактивные "Шахеды", которые уже не в первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины. Или ударные беспилотники – они могут развивать скорость до 400 км/ч.

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