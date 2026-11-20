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- Киев
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Масштабный пожар в Киеве: горит здание с супермаркетом и рядом магазинов (видео)
В столице произошел масштабный пожар в торговом помещении по улице Николая Голего.
В Соломенском районеКиева произошел сильный пожар в здании, где расположен супермаркет «ЭКО Маркет» и другие торговые заведения.
Об этом сообщают «Новости.LIVE» и местные Telegram-каналы, публикуя кадры с места происшествия.
Пожар в Соломенском районе Киева: что известно о возгорании на улице Николая Голего
Возгорание возникло в здании на улице Николая Голего. Там, кроме супермаркета сети ЭКО Маркет, работают другие магазины и торговые точки.
На месте работают экстренные службы. Официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока нет.
Напомним, ранее мы писали, что в результате российской атаки был поврежден один из составов сети супермаркетов «ЭКО Маркет».