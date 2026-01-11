- Дата публикации
Масштабный пожар в Киеве: два человека погибли (фото)
Возгорание произошло в квартире на 4 этаже девятиэтажного жилого дома.
В масштабном пожаре в многоэтажке в Шевченковском районе Киева погибли два человека. Еще девять человек из задымленных квартир спасатели вывели на свежий воздух.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
Возгорание произошло в квартире на 4 этаже девятиэтажного жилого дома на улице Шулявской. Огонь распространился на балконы 5, 6 и 7 этажей.
«К сожалению, в сильно захламленной мусором квартире, где произошел пожар, спасатели нашли тела двух человек без признаков жизни», — сообщили в спасательной службе.
Еще 9 человек оказались заблокированными в соседних квартирах из-за сильного задымления. Один из эвакуированных передан медикам с признаками отравления продуктами горения.
Причину трагического случая будут устанавливать правоохранители.
Напомним, после массированной атаки российской террористической армии, которая вызвала отключение света и соответственно централизованного отопления в жилых домах украинской столицы, в Киеве возобновлена работа всех котельных. Однако некоторые дома до сих пор без тепла.