Масштабный пожар в Киеве: что известно на данный момент

Пожар / © скрин с видео

Реклама

Спасатели продолжают тушение масштабного пожара, который произошел в Соломенском районе столицы. На улице Волынской загорелось трехэтажное складское помещение.

Пожар в столице для журналиста ТСН.ua Александра Марущака прокомментировали в ГСЧС Киева.

«Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Горит третий этаж и крыша здания. Ликвидация пожара продолжается. Задействовано 10 единиц техники и 40 спасателей. Предварительно без пострадавших», — сообщил ТСН.ua в столичной ГСЧС.

Реклама

Причину пожара будут устанавливать правоохранители после ликвидации возгорания. Патрульная полиция перекрыла движение транспорта на улице Волынской, а пожар получил повышенный ранг.

В Сети пишут, что в здании находилась СТО, но спасатели говорят, что помещение используется, как складское помещение.

«Возможно, на первом этаже размещается СТО, но на втором точно нет, а горит на третьем и пылает крыша здания. Где именно вспыхнуло и какая причина, будут устанавливать специалисты», — объясняют спасатели.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 января в Соломенском районе столицы возник пожар, которому был присвоен повышенный ранг.