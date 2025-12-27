ТСН в социальных сетях

Масштабная атака погрузила Киев в холод и тьму: треть города без тепла, тысячи домов - без света

Масштабная атака парализовала столицу.

Киев.

Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Россияне ночью и утром массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В частности после удара часть столицы осталась без тепла.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы», — проинформировал мэр.

По его словам, пока электроснабжения нет в части районов Левого берега. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения, подчеркнул Кличко.

Позже мэр уточнил, что в Киеве без централизованного теплоснабжения осталось более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.

«Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения», — добавил Кличко.

Как сообщалось, после ночных и утренних обстрелов в Киеве введены экстренные отключения света. В частности, на Левом берегу столицы. Почасовые графики не действуют.

Кроме того, в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями. Часть маршрутов не работает. В связи с временным отсутствием напряжения в контактной сети приостановлена работа трамваев №5.

