Масштабная атака дронов на Киев: есть разрушения и пострадавшие

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 17 июня 2025 года россияне массированно атаковали Киев .

В Соломенском районе, предварительно, есть разрушение на верхнем этаже жилого дома. К медикам обратились двое пострадавших. Их осматривают.

В Днепровский район тоже следует бригада "скорой".

Реклама

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

В Соломенском районе трое пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

Позже количество пострадавших выросло до 5 человек.

Реклама

Еще большая группа враждебных БпЛА курсом на центр города.

Будьте осторожны! Находитесь в укрытиях», – предупредил Кличко.

В настоящее время четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте. Также выехала бригада по вызову в Оболонский район.

Вражеская атака продолжается. Шахеды в небе над столицей. Киевляне, оставайтесь в укрытиях. ПВО работает. Экстренные службы – в максимальной готовности.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .