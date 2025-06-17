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- Киев
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Масштабная атака дронов на Киев: есть разрушения и пострадавшие
Россияне атакуют столицу беспилотниками.
В ночь на 17 июня 2025 года россияне массированно атаковали Киев .
В Соломенском районе, предварительно, есть разрушение на верхнем этаже жилого дома. К медикам обратились двое пострадавших. Их осматривают.
В Днепровский район тоже следует бригада "скорой".
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
В Соломенском районе трое пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
Позже количество пострадавших выросло до 5 человек.
Еще большая группа враждебных БпЛА курсом на центр города.
Будьте осторожны! Находитесь в укрытиях», – предупредил Кличко.
В настоящее время четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте.
Также выехала бригада по вызову в Оболонский район.
Вражеская атака продолжается. Шахеды в небе над столицей. Киевляне, оставайтесь в укрытиях. ПВО работает. Экстренные службы – в максимальной готовности.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .