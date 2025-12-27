Массированный удар по Киеву: количество пострадавших возросло, один человек погиб

Атака на Киев 27 декабря. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В результате массированного удара по Киеву погиб один человек. Число пострадавших возросло до 28 человек. В частности, 13 человек госпитализировали в медучреждения города.

Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и глава МВД Игорь Клименко.

"По состоянию на данный момент известно об одном погибшем и более 20 раненых людях в столице. По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви", - сообщил министр внутренних дел.

Кроме того, под завалами в Днепровском районе возможно пребывание человека, поисковые работы продолжаются.

В Киеве зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В частности, повреждено более десяти жилых домов в разных районах столицы. Спасатели оперативно ликвидируют пожары, разбирают завалы. Полиция и ГСЧС эвакуировали из гериатрического пансионата в Дарницком районе 68 человек.

Как сообщалось, в течение ночи и с утра в Киеве произошла серия взрывов. Россияне нанесли массированный удар по столице, применив ракеты и беспилотники. Во многих районах произошло повреждение и разрушение жилых домов. Произошли пожары.

Атака погрузила Киев в холод и тьму. В городе наблюдаются перебои с отоплением, водой и светом. В частности, без централизованного отопления сейчас более 2600 жилых домов, почти 200 детских садов и более ста школ.

