- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 771
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный удар по Киеву: количество пострадавших возросло, один человек погиб
В частности, один человек погиб в Киевской области.
В результате массированного удара по Киеву погиб один человек. Число пострадавших возросло до 28 человек. В частности, 13 человек госпитализировали в медучреждения города.
Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и глава МВД Игорь Клименко.
"По состоянию на данный момент известно об одном погибшем и более 20 раненых людях в столице. По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви", - сообщил министр внутренних дел.
Кроме того, под завалами в Днепровском районе возможно пребывание человека, поисковые работы продолжаются.
В Киеве зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В частности, повреждено более десяти жилых домов в разных районах столицы. Спасатели оперативно ликвидируют пожары, разбирают завалы. Полиция и ГСЧС эвакуировали из гериатрического пансионата в Дарницком районе 68 человек.
Как сообщалось, в течение ночи и с утра в Киеве произошла серия взрывов. Россияне нанесли массированный удар по столице, применив ракеты и беспилотники. Во многих районах произошло повреждение и разрушение жилых домов. Произошли пожары.
Атака погрузила Киев в холод и тьму. В городе наблюдаются перебои с отоплением, водой и светом. В частности, без централизованного отопления сейчас более 2600 жилых домов, почти 200 детских садов и более ста школ.