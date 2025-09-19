- Дата публикации
Машину прошило пополам: в Киеве на Окружной авто въехало в отбойник (видео)
В автомобиле был мужчина, его смертельно травмировал отбойник, который прошил машину.
В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: машина въехала в отбойник.
Об этом сообщил Telegram-канал «Киев.info» и обнародовал соответствующее видео.
«Авто прошило пополам. Человек в отбойнике в машине», — отмечается в описании под видео.
Авария произошла перед обойным рынком в сторону Жилянского моста.
Напомним, в Киеве пьяный водитель на Maserati раздавил мопед: погибла женщина. Содержание алкоголя в крови 35-летнего горе-водителя более чем в восемь раз превышало норму.