Машину прошило пополам: в Киеве на Окружной авто въехало в отбойник (видео)

В автомобиле был мужчина, его смертельно травмировал отбойник, который прошил машину.

ДТП

ДТП / © Полиция Киева

В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: машина въехала в отбойник.

Об этом сообщил Telegram-канал «Киев.info» и обнародовал соответствующее видео.

«Авто прошило пополам. Человек в отбойнике в машине», — отмечается в описании под видео.

Авария произошла перед обойным рынком в сторону Жилянского моста.

Напомним, в Киеве пьяный водитель на Maserati раздавил мопед: погибла женщина. Содержание алкоголя в крови 35-летнего горе-водителя более чем в восемь раз превышало норму.

