Машину прошило пополам: в Киеве на Окружной авто въехало в отбойник (видео)

ДТП / © Полиция Киева

В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: машина въехала в отбойник.

Об этом сообщил Telegram-канал «Киев.info» и обнародовал соответствующее видео.

«Авто прошило пополам. Человек в отбойнике в машине», — отмечается в описании под видео.

Авария произошла перед обойным рынком в сторону Жилянского моста.

Дата публикации 09:37, 19.09.25

